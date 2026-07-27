Sanità, Libertà è democrazia: "Salute non può essere privilegio, malato non deve pensare a come pagare cure"

"Chi affronta un tumore deve poter pensare solo a guarire, non a come pagare le cure. Facciamo nostro il messaggio lanciato dall'immunologo Alberto Mantovani: il diritto alla salute deve essere garantito a tutti, senza differenze legate al reddito o al luogo in cui si vive". Lo afferma 'Libertà è Democrazia' in una nota sottolineando che "una politica responsabile ha il dovere di mettere la sanità pubblica al centro della proprie priorità. Questo significa garantire l'accesso alle migliori cure, ridurre le liste d'attesa, sostenere la ricerca scientifica e investire con decisione nella prevenzione".

"Prevenire - prosegue la nota - significa salvare vite. Più screening, più campagne di informazione, più vaccinazioni e maggiore educazione a stili di vita sani permettono di diagnosticare molte malattie in tempo e di offrire ai cittadini migliori possibilità gli cura. Crediamo che la buona politica non debba intervenire solo quando la malattia è già presente, ma debba creare le condizioni affinché ogni persona possa vivere più a lungo e in salute. La salute è un diritto fondamentale, non un privilegio. Per questo - conclude - continueremo a chiedere investimenti concreti nella sanità, nella prevenzione e nella ricerca, perché un Paese davvero libero e democratico sì misura anche dalla capacità di proteggere i suoi cittadini nei momenti di maggiore fragilità".