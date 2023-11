Sanità: Schillaci, 'credo in dialogo con medici, su pensioni cerchiamo soluzioni'**

"Credo nel dialogo con i medici. Credo che parlare sia sempre importante. E, comunque, cerchiamo di trovare soluzioni sul problema della pensioni. Questo è il mio punto di vista". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci - rispondendo ai giornalisti sull'incontro di ieri con alcuni sindacati medici in stato di agitazione - a margine di un evento alla Camera dedicato alla legge sugli screening per diabete di tipo 1 e celiachia. La protesta dei medici è legata alla Manovra e agli effetti sulle pensioni: una questione che, ha ribadito Schillaci, "è in capo al Mef".