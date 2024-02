A dirlo all’Adnkronos è Dea Verna, giornalista di 'Oggi' e testimone dell’evacuazione: "Non ho visto scene di panico, non abbiamo realizzato subito bene ciò che stava succedendo"

"Signori, senza panico, ma dovete uscire". Con queste parole, dopo l'allarme bomba arrivato al centralino del commissariato di Sanremo, gli ospiti del party di radio Mediaset sono stati fatti sgomberare da Villa Nobel. A dirlo all’Adnkronos è Dea Verna, giornalista di 'Oggi' e testimone dell’evacuazione.

"Dentro 27 big su 30, niente scene di panico"

"Io ero abbastanza vicina all’uscita, si è avvicinata la polizia al nostro tavolo e ha detto ‘signori, senza panico non vi spaventate ma dovete uscire’. Siamo usciti, io volevo andare al guardaroba a prendere il cappotto ma non me l’hanno permesso, e ci hanno fatto allontanare dalla villa", spiega la cronista. "Lì un po' abbiamo iniziato a capire che non era uno scherzo". Al party, spiega, c’erano tutti i cantanti, praticamente dentro c’erano 27 big su 30. Siamo stati fatti tutti avvicinare all’uscita. Eravamo tutti infreddoliti, senza cappotto, non ci hanno detto niente. Si è capito che era un allarme bomba, ma non l’hanno specificato".

"Non ho visto scene di panico, non abbiamo realizzato subito bene ciò che stava succedendo", aggiunge la testimone. Che spiega che “la cena era organizzata da radio Mediaset. Dentro c’erano anche altre persone, gli speaker di radio Mediaset, Diletta Leotta, Francesco Facchinetti, altri speaker delle radio, addetti ai lavori, discografici”. Al momento, a quanto apprende l’Adnkronos, le forze dell’ordine stanno aspettando gli artificieri.