Santina Renda oggi compie 40 anni. La telefonata di una donna: "Sono io"

Santina Renda oggi compie 40 anni. La bambina è misteriosamente scomparsa da Palermo a soli 6 anni il 23 marzo del 1990. Nei giorni scorsi, riferisce l'associazione Manisco World su Facebook, una donna che vive nel Nord Europa ha chiamato sostenendo di essere proprio Santina. Un team di esperti, allora, "le hanno dato indicazioni per le tecniche di raccolta, conservazione e spedizione del suo materiale biologico". "Nelle prossime settimane il materiale genetico arriverà a Roma presso il laboratorio della dottoressa Marina Baldi per procedere a estrarre il Dna e metterlo a confronto con il profilo della madre di Santina Enza Scurato" fanno sapere dalla Manisco World che si occupa di persone scomparse.

"Per l’occasione è stata attualizzata la Age Progression per la quale ringraziamo Missing Angels Org con sede negli Stati Uniti" scrive l'associazione, condividendo un'immagine di Santina rielaborata al computer. "Dalla Sicilia, intanto, l'avvocato Giorgia Bagnasco del legal team della Manisco World, delegata dallo studio Ferrandino, ha preso contatti con la procura di Palermo per consegnare i report di alcune attività investigative, svolte in proprio, per ottenere la riapertura delle indagini su Santina Renda".