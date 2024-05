Il 13 maggio di ogni anno, la Chiesa celebra la Madonna di Fatima. Le apparizioni della Beata Vergine Maria ai tre pastorelli - Lucia Dos Santos di 10 anni, Francesco e Giacinta Marto, di 9 e 7 anni - di Fatima, piccola località nel centro del Portogallo, a poca distanza da Lisbona, sono tra le più famose e tra quelle riconosciute dalla Chiesa.

Il 5 maggio 1917, mentre era in corso la Prima guerra mondiale, papa Benedetto XV invitò i cattolici di tutto il mondo a unirsi in una crociata di preghiera per ottenere la pace con l’intercessione della Madonna. Otto giorni dopo - il 13 maggio - la Vergine apparve ai tre bambini che videro su un leccio "una signora tutta vestita di bianco, più splendente del sole". La Madonna diede loro appuntamento in quello stesso luogo, una località in aperta campagna denominata Cova d'Iria, per il 13 di ogni mese fino a ottobre.

La Madonna rivelò inoltre tre segreti da far conoscere a tempo opportuno. I primi due riguardavano i ragazzi stessi, due dei quali, Francesco e Giacinta, furono presto chiamati alla casa del Padre. Il terzo segreto, invece, venne messo per iscritto da suor Lucia nel 1944 e venne reso pubblico nell'anno 2000 per volontà di Giovanni Paolo II, che all'intercessione della Madonna di Fatima attribuiva la sua sopravvivenza all'attentato del 13 maggio 1981.