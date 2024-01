Un 63enne è morto in Sardegna cadendo dal tetto di un capannone in un'azienda agricola di Buddusò, in provincia di Sassari. L'uomo, originario di Bono, era già morto quando sono arrivati i soccorsi con ambulanza ed elicottero. Il nuovo incidente mortale sul lavoro arriva proprio nel giorno in cui i lavoratori del Porto di Cagliari sono in sciopero dopo la morte di un 50enne schiacciato tra due rimorchi venerdì scorso.