Ha partorito e ha abbandonato il figlio neonato per strada. Per questo una 29enne è stata arrestata per tentato omicidio nel Sassarese.

A dare l'allarme è stata la madre della giovane che ha telefonato al 112 per segnalare la presenza del piccolo in strada, sotto un'auto, nel centro di Osilo (Sassari). Immediato l'intervento dei carabinieri e del 118. Il bimbo era nudo e ancora con il cordone ombelicale.

Ii carabinieri della Compagnia di Sassari si sono subito messi alla ricerca della madre poi arrestata con l'accusa di tentato omicidio.