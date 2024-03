Scanzano (Federsanità): “Per lotta a Rsv Regioni si muovano in maniera coordinata”

“Le regioni devono muoversi in maniera coordinata e se questo avverrà diminuiranno i casi di Rsv, le ospedalizzazioni e i pronto soccorso saranno più ricettivi per il resto della popolazione. Tutti i cittadini devono avere diritto alle stesse cure, aspettative e qualità di vita”. Lo ha detto Pietro Scanzano, Direttore sanitario Inmi “Lazzaro Spallanzani”, Roma – delegato Federsanità, a margine della presentazione in Senato del Manifesto “Respirare per crescere - Alleati per un’Infanzia libera dal Rsv” che ha coinvolto Società scientifiche, Associazioni di pazienti, Federazioni, economisti e Istituzioni.