Schifani: "Non ci servono capitani coraggiosi, Scalo Trapani non in vendita"

"Non abbiamo bisogno di 'capitani coraggiosi'. L'aeroporto di Trapani non è in vendita. E' in piena salute. Nel 2023 ha avuto 1 milione e 200 passeggeri con un aumento dei voli internazionali. Noi abbiamo ereditato in passato un conto economico passivo, la società però sta recuperando ed è in utile. Ripeto: non abbiamo bisogno di capitani coraggiosi". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando a Palazzo d'Orléans con i giornalisti sulla eventualità della vendita dello scalo di Trapani Birgi.