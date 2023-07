Sciopero Milano, Atm: "Metro aperte, bus e tram in servizio"

La nota dell'azienda: "M4 chiusa per gli ultimi collaudi sulla nuova tratta"

Nonostante lo sciopero proclamato a Milano da alcuni sindacati per la giornata di oggi, secondo l'Atm "tutte le linee metropolitane sono aperte (tranne M4, chiusa per gli ultimi collaudi sulla nuova tratta). Tram, bus e filobus sono in servizio con possibili maggiori attese alle fermate". Lo comunica l'azienda al termine della fascia di servizio garantita, alle 8.45. Nuovi aggiornamenti sono previsti al termine della seconda fascia di garanzia, prevista tra le 15 e le 18.