Il 64enne si era allontanato da casa, il ritrovamento vicino al fiume nei pressi di via Mausonia

È stato trovato senza vita il corpo di Marco Donati, il 64enne allontanatosi due giorni fa da casa all’Aquila e poi scomparso. In serata, grazie alla segnalazione di un passante, il ritrovamento vicino al fiume, nei pressi di via Mausonia. Sul posto i carabinieri della compagnia dell’Aquila per i rilievi del caso. La salma è a disposizione del pm di turno, Cellini.