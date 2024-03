"Se non ci fosse la polizia non potremmo neanche più uscire di casa". Anche Elisabetta Canalis interviene sugli scontri di Pisa e si schiera dalla parte delle forze dell'ordine. Le parole della showgirl arrivano in un commento su Instagram alle affermazioni della consigliera regionale toscana Silvia Noferi del Movimento Cinquestelle, che aveva parlato di sputi alla polizia "forse anche meritati, perché c'è una bella differenza fra uno sputo e una manganellata".

"Ci sono uomini e donne che rischiano la vita per noi tutti i giorni con uno stipendio non certo proporzionato ai rischi che corrono. Ce lo dimentichiamo spesso...", il commento di Canalis alle parole della consigliera toscana finita nella bufera.