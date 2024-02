Un incidente avvenuto alle 8,30 di questa mattina ha paralizzato il traffico già intenso sulla Cristoforo Colombo in direzione Roma. Lo scontro, che ha riguardato quattro auto, ha visto coinvolte due persone, una delle quali ferita in maniera più grave è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Campus Biomedico. La Polizia Locale, intervenuta sul posto per i rilievi, ha dovuto chiudere la strada per circa mezz'ora.