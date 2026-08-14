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Scuola, aumenti di stipendio per prof e personale: la novità nel cedolino di agosto

Disponibili gli incrementi economici dopo il rinnovo del contratto

Un'aula - (archivio)
Un'aula - (archivio)
14 agosto 2026 | 13.04
Redazione Adnkronos
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Gli aumenti di stipendi per insegnanti e personale Ata, nel comparto scuola, figurano nei cedolini di agosto: saranno disponibili gli incrementi economici derivanti dal rinnovo del Contratto del Comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027. Si tratta in media di 143 euro per i docenti e di 107 euro per gli ATA. Anche gli arretrati saranno pagati entro agosto con una emissione straordinaria pari in media, e al netto della vacanza contrattuale, a 855 euro per i docenti e 633 euro per gli ATA.

“Abbiamo mantenuto l'impegno preso: valorizzare sempre di più chi lavora per il futuro dei nostri giovani. La nostra priorità è quella di continuare a migliorare le condizioni retributive e di welfare di docenti e personale scolastico. Dall’insediamento del Governo a oggi, abbiamo sottoscritto tre Contratti del Comparto Scuola, che portano a incrementi retributivi mensili complessivi di 412 euro per i docenti e 304 euro per gli Ata", ha spiegato il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

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scuola stipendio aumento scuola prof stipendio
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