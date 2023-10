Scuola, Frassinetti: "Copertura docenti all'80%, incremento posti sostegno"

Nonostante le emergenze che anche quest'anno caratterizzano l'avvio dell'anno scolastico, tra carenze di organico e di posti di sostegno, "ci sono azioni inconfutabili e concrete come il rinnovo del contratto nazionale dei docenti con condizioni migliorative. A beneficiarne -dice all'Adnkronos la sottosegretaria all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti - sono oltre 1.200.000 lavoratori e in questo modo si sono introdotti quegli incrementi che erano attesi da molto tempo e questo è un esempio incontrovertibile dell’azione di questo Governo".

"Sono 15.763 posti vacanti in meno rispetto all’anno precedente, di cui 3.798 sul sostegno. Complessivamente la copertura dei posti ha toccato quasi l’80%, rispetto al 47% dell’anno precedente - precisa Frassinetti - Per l’anno scolastico 2023/2024, sono state effettuate 2.656 nomine in ruolo in più rispetto all’anno precedente, con un incremento significativo dei posti sul sostegno che aumentano di 587 unità rispetto all’anno scolastico 2022/2023. Ciò ha permesso una maggiore copertura dei posti disponibili e una diminuzione dei posti vacanti, segno dell’attenzione verso gli studenti con disabilità e la necessità di garantire loro maggiore continuità didattica".

Sul tema dei precari Frassinetti chiarisce che "abbiamo assunto questa estate in ruolo, con i vari sistemi di reclutamento, oltre 40.000 docenti, a cui se ne aggiungeranno altrettanti con il concorso straordinario, la cui uscita del bando è imminente, e dove si passerà da 30.000 a 40.000, di cui 10.000 per il sostegno. Altra cosa importante per il sostegno è la proposta di modificare il regolamento sulle supplenze permettendo così la conferma dei docenti di sostegno nella stessa sede per l'intera durata del ciclo scolastico dei loro alunni, su richiesta della famiglia. Pertanto possiamo stimare oltre 135.000 supplenti e ne sono attesi altri 20/25mila per coprire eventuali posti in deroga sul sostegno, arrivando più o meno a 150/160 mila. Ci sono quindi -ribadisce Frassinetti- 15.763 posti vacanti in meno rispetto all’anno precedente, di cui 3.798 sul sostegno"

Sulla necessità di formare i docenti, Frassinetti afferma che "sono stati definiti nuovi percorsi di formazione iniziale, che assicurano un’alta formazione disciplinare e pedagogica e l’omogeneità su tutto il territorio nazionale è garantita da un rigoroso sistema di accreditamento e monitoraggio affidato all’Anvur. Abbiamo anche introdotto misure per valorizzare l’esperienza professionale maturata dai docenti con rapporti di lavoro a tempo determinato".

Contro la dispersione scolastica "sono state emanate Linee guida per l’orientamento, volte a contrastare anche l’abbandono - spiega Frassinetti - e istituito figure professionali quali il docente tutor e il docente orientatore, con un investimento di 150 milioni di euro, attuando così una strategia mirata al superamento delle difficoltà frutto di diseguaglianze di natura sociale e territoriale. E ulteriori investimenti sono stati destinati alle regioni del Mezzogiorno attraverso il Piano Agenda Sud, introducendo una visione innovativa per superare i divari negli apprendimenti, con interventi mirati alle scuole del Sud, per combattere la dispersione scolastica fin dalla scuola primaria. Con il decreto-legge 'Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile', abbiamo stanziato risorse aggiuntive per realizzare ulteriori azioni di contrasto alla fragilità educativa e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti".

La sottosegretaria all'Istruzione evidenzia poi come sia "fondamentale l’apertura delle scuole anche nelle ore pomeridiane e nei periodi di chiusura, così come il rafforzamento delle segreterie scolastiche, per cui è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro per il 2023, permettendo alle scuole di dotarsi di personale amministrativo aggiuntivo da settembre 2023. Tutte misure - conclude Frassinetti - che rientrano in un quadro più ampio di riforme e interventi che questo Governo sta attuando per realizzare un sistema scolastico di qualità, equo e inclusivo, capace di rispondere alle sfide educative del nostro tempo e di contribuire al benessere e allo sviluppo della nostra Nazione". (di Giselda Curzi)