Scuola Normale inaugura una nuova sede a Firenze

La Scuola Normale Superiore ha inaugurato oggi 4 dicembre i suoi nuovi spazi a Palazzo Vegni, edificio storico in Via San Niccolò a Firenze. Il Palazzo diventa la sede del Centro di studi sui movimenti sociali (Centre of Studies on Social Movements -Cosmos) e del dottorato in Sociologia e scienze politiche della Scuola Normale, oltre che della Biblioteca della Classe di Scienze Politico-Sociali, di uffici per ricercatori e studiosi in visita. Si tratta di 950 mq ad uso esclusivo della Normale (tra il primo e il secondo piano del Palazzo), oltre a circa 300 mq di superficie (tre aule affrescate al primo piano, compresa l’aula magna) in condivisione con il Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, ateneo che occupa un’altra ala del palazzo, per un totale di quasi 1.300 mq.

All’inaugurazione erano presenti il Direttore della Normale Luigi Ambrosio, il Preside della Classe di Scienze Politiche Sociali Guglielmo Meardi, la direttrice di Cosmos Donatella Della Porta, l’assessore a Università e Ricerca, Patrimonio non abitativo e manutenzione e valorizzazione del Comune di Firenze Dario Danti.

La nuova sede affianca l’altra presenza fiorentina della Scuola Normale, al quinto piano di Palazzo Strozzi, dove continueranno a svolgersi le attività di ricerca e di studio della Classe di Scienze Politico-sociali e dell’Istituto di Studi di Avanzati Carlo Azeglio Ciampi e che resterà anche luogo di incontro e di eventi nazionali e internazionali sui temi della ricerca e dell’attualità politica e sociale.

I nuovi spazi sono stati concessi dal 2021 per 50 anni in uso gratuito dal Comune di Firenze. La Scuola Normale ha condotto in questo frattempo importanti lavori di ristrutturazione e ammodernamento. Grazie a questi interventi, è stato reso fruibile un importante immobile fiorentino, il cui nucleo principale risale alla fine del 1200, quando Gherardino Gianni, personaggio di primo piano nella politica economica dell’epoca, riunì tre case a schiera della propria famiglia costruendo una casa-torre coronata da merlatura guelfa. Dopo vari passaggi di proprietà e rifacimenti, il più cospicuo dei quali è ad opera di Angelo Vegni nel 1860, Palazzo Vegni dal 1980 appartiene al Comune di Firenze.

La classe accademica di Scienze politiche sociali della Normale ha 90 allievi dottorandi e 10 allievi del corso ordinario iscritti al corso di laurea magistrale dell’Università di Firenze e 55 tra docenti e ricercatori.

In occasione dell’apertura della nuova sede è stata inoltre inaugurata anche l’esposizione “L’occupazione di Palazzo Vegni (1976-1982) e la mostra dell’Unione Inquilini per un suo ‘uso sociale’ (1978)”, curata da Herbert Reiter, con la collaborazione di Donatella Della Porta, Carla Mannino, Margaret Mitchem, che resterà aperta fino al 28 febbraio.