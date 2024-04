Scuola, precariato, autonomia, contratti le emergenze da affrontare per Uil Rua

"Precariato, dimensionamento, autonomia differenziata, contratto, ricercatori, sostegno sono tutte emergenze della scuola che vanno affrontate il più presto possibile e la manifestazione di oggi 'Scegliamo il Futuro' vuole essere critica dove serve, ma anche costruttiva per il bene della scuola del nostro Paese: è un percorso che nasce da lontano, stiamo incontrando migliaia di persone che ci stanno arricchendo molto, per rafforzare quella consapevolezza che ciò che conta è la meta, l'obiettivo finale, la salvaguardia della scuola". Lo ha detto all'Adnkronos Giuseppe D'Aprile, segretario generale della Uil Scuola Rua che ha presentato oggi, al Teatro Italia di Roma, il suo manifesto programmatico, Composto da otto punti chiave che mirano al miglioramento della condizione del settore della conoscenza italiano.

"Direi che nella scuola regna una certa confusione. - sottolinea D'Aprile - Abbiamo dimostrato che i percorsi concorsuali sono fallimentari. Dal 2015 al 2024 hanno raddoppiato il precariato, addirittura i nuovi concorsi vanno a scalzare le persone vincitrici dei precedenti concorsi: così non va bene, è necessario rimodulare e ricominciare da capo. La ricetta è trasformare l'organico di fatto in organico di diritto, stabilizzare il personale precario assumendo anche della prima fascia delle graduatorie Gps, e poi ripartire da capo".

"La scuola italiana è il fiore all'occhiello delle scuole europee ed è necessario valorizzare dal punto di vista sociale ed economico il personale, non solo per tutelare le persone che lavorano dentro la scuola tutti i giorni e la fanno funzionare con dedizione e responsabilità, ma soprattutto per tutelare le persone che rappresentano il futuro di questo paese, cioè gli alunni. Con questi presupposti allora la scuola funzionerà meglio di come funziona oggi", ha concluso D'Aprile.