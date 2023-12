Scuola: Preside Mozart a docenti, 'integrare o sostituire compiti vacanze con punti riflessione'**

"Integrare o sostituire una parte dei compiti per le vacanze con proposte di punti di riflessione che le ragazze e i ragazzi, i bambini e le bambine, vorranno condividere con i loro genitori e con la loro famiglia allargata". E' l'invito che il preside dell'Istituto Comprensivo 'Mozart' di Roma, Giovanni Cogliandro, rivolge ai docenti del proprio istituto con una circolare "Natalizia" inviata a studenti e docenti augurando un buon Natale.

Sicuramente, spiega il dirigente nella circolare "il dialogo in famiglia ormai è un qualcosa di sempre più evanescente, quasi raro, come più volte ho già rilevato lo stare a scuola tante volte per i nostri studenti è un esercizio di socialità maggiore dello stare in famiglia o nelle comunità di riferimento, sportive, artistiche, sociali di appartenenza, gruppi nei quali sovente le divisioni sono maggiori di ciò che unisce. Occorre ripartire da ciò che di più caro si ha, dai propri tesori emotivi, artistici, affettivi, però bisogna averci pensato sopra, bisogna averlo condiviso, altrimenti è sterile. Non credo che si possa ridurre o vincere la crescente violenza senza combattere la solitudine che cresce sempre di più".

"La violenza e la decrescita infelice che a volte si manifesta anche a scuola - evidenzia Cogliandro - non si risolve come una mera questione istituzionale né come una questione politica, forse può invece diventare una questione di emancipazione effettiva, ma ciò non può avvenire se non si è riflettuto insieme, dialogando in famiglia, altrimenti sarebbe solo un'esercitazione inutile, per questo - invita il Preside - chiedo una riflessione comune che non deve essere vista solo come un non assegnare compiti o assegnare un carico ritenuto leggero o conveniente, ma un atteggiamento diverso e più pensoso da parte di docenti e famiglie che può essere fecondo come ogni momento in cui si sostituisce ciò che è scontato, ciò che burocratico, con un momento di riflessione viva di dialogo che può essere suggerito dalla scuola agli studenti e agli stessi docenti".

"A scuola - sottolinea - con i vostri insegnanti potrete imparare a mettere sempre più al centro ciò che di più caro abbiamo, i nostri affetti e le nostre passioni, il dialogo con le persone care e pensare che una vera crescita ed emancipazione si può conseguire solo se si è riflettuto insieme su come ogni momento in cui si sostituisce ciò che è scontato, ciò che burocratico, ciò che mero adempimento istituzionale con un momento di riflessione viva di dialogo che può essere suggerito dalla scuola agli studenti e agli stessi docenti. Ringrazio tutti i nostri docenti e studenti per la loro continua voglia di apprendere con i loro studenti e alunni in quello che a mio parere è il miglior ambiente lavorativo che si possa immaginare, la Scuola", conclude augurando "Buon Natale a tutti noi".