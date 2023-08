Scuola, quotidiano in classe: cosa ne pensano i direttori

"La presenza dei quotidiani in classe sarebbe certamente uno straordinario presidio civico, oltre che formativo, per i ragazzi. Non a caso storicamente il Giornale di Sicilia da sempre porta avanti iniziative di questo tipo, con Cronaca in classe prima, con GDScuola oggi". A dirlo all'Adnkronos il direttore del Giornale di Sicilia Marco Romano, commentando l'appello del Presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli di utilizzare i quotidiani in classe.

"Restiamo convinti che una buona formazione dei giovani di domani passi necessariamente attraverso una buona e corretta informazione dei giovani di oggi- spiega il direttore Romano - Quel che va sottolineato, piuttosto, è la non trascendentale consapevolezza e applicazione in materia da parte del corpo insegnanti, la cui preparazione e predisposizione in tal senso è spesso inferiore perfino alla volontà dei ragazzi stessi. E questo, al di là di ogni ipocrisia, è quello che forse ci preoccupa in assoluto di più".

"Promuovere la lettura dei giornali in classe coincide con la necessità impellente di fare crescere il senso civico nelle giovani generazioni. Che debba essere una priorità dell'offerta formativa ce lo ricordano i fatti di cronaca più recenti che vedono tristemente protagonisti adolescenti disabituati a relazionarsi in maniera "ordinaria" con gli altri e refrattari al rispetto di regole pur minime di convivenza civile". E' quanto dice all'Adnkronos Antonello Piraneo, direttore de La Sicilia, commentando la proposta del Presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannini di promuovere la lettura dei quotidiani in classe.

"La lettura dei quotidiani, la gerarchia delle notizie che essi offrono può essere sponda utile per un percorso di crescita che deve andare oltre la didattica - conclude il direttore del quotidiano catanese - 'La Sicilia', rinnovando un solido rapporto con il mondo scolastico, è pronta a raccogliere anche questa sfida".