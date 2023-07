Scuola, recupero dei debiti fino all'8 settembre

31 agosto data ultima per verificare che gli studenti abbiamo recuperato i debiti scolastici, ma anche quest'anno - chiarisce la circolare del ministero - la scadenza sarà prorogata come da prassi

Anche quest'anno sarà possibile recuperare i debiti scolastici fino all'8 settembre. La regolamentazione del 2007, risalente all'ex Ministro Fioroni, prevede il 31 agosto come data ultima per verificare che gli studenti abbiamo recuperato i debiti scolastici; tuttavia in passato vi è sempre stata tolleranza fino alla prima settimana di settembre e comunque entro l'inizio delle lezioni. Come chiarito nella circolare trasmessa il 15 giugno dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, anche quest'anno la scadenza sarà prorogata fino all'8 di settembre.

Per venire incontro alle necessità organizzative e garantire la serenità degli istituti scolastici e delle famiglie, il ministro Giuseppe Valditara ha chiarito che non ci saranno modifiche alla prassi ormai consolidata nelle scuole.