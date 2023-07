"Voi tassisti siete la peggiore razza d'Italia". Selvaggia Lucarelli documenta con un video, pubblicato su Instagram, l'esperienza a bordo di un taxi a Bari. La giornalista, arrivata a destinazione, chiede di effettuare il pagamento elettronico. Il Pos, però, a bordo del taxi non funziona. Il tentativo di pagamento non va a buon fine. "Se non funziona, non è un mio problema", dice il tassista. "E' un suo problema, invece", ribatte Lucarelli. "Prego, se ne vada gratis... La corsa la offro io", dice alla fine il tassista mentre la tensione sale. "Voi tassisti siete la peggiore razza d'Italia", dice la giornalista uscendo dall'auto.

"Bari. Prendo un taxi per andare dall’hotel al lungomare, la distanza è poca ma fa troppo caldo per andare a piedi. Arrivo. Sono 7 euro e 50. Neppure ho preso il portafogli dalla borsa e il tassista mi fa: 'Se mi dà 2 euro e 50 spicci mi fa un favore'. Capisco già che mi sta chiedendo di pagare in contanti in modo non troppo subliminale. Al che gli do la carta", scrive Lucarelli nel post abbinato al video. "Lui come da previsione si scoccia e apre il cruscotto con fastidio, dice: eh, ora devo vedere se il pos mi funziona. Segue la discussione che potete vedere, con lui che pur di non farmi pagare con la carta mi fa scendere senza farmi pagare, dicendo 'oggi è friiiiii'. Che categoria imbarazzante, indegnamente protetta dal governo".