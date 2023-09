Inizio di settembre impazzito dal punto di vista meteo. Le previsioni parlano di temperature in ulteriore aumento sull’Italia, soprattutto dal weekend, mentre il maltempo del nostro meridione potrebbe intensificarsi fino a venerdì con lo sviluppo di un Uragano Mediterraneo tra Ionio e Mar Libico. Andrea Garbinato, Responsabile Redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma questo trend: il caldo anomalo raggiunge anche le Alpi con lo zero termico a 5000 metri (valore estremo per il periodo, lo sarebbe anche a luglio pensate a settembre, poveri i nostri ghiacciai), l’Estate 2023 è stata la più calda della storia a livello globale ed il peggio deve ancora venire.

Andiamo per gradi: il caldo aumenterà dal weekend portando tra domenica e lunedì picchi di 36-37 gradi in Toscana e oltre i 30-32 su quasi tutto lo Stivale; lo stesso caldo possederà ancora il Nord Europa con valori 12 gradi superiori alle medie del periodo tra Inghilterra, Francia, Germania e fino alla Svezia.

Per quanto riguarda l’Uragano Mediterraneo, in sviluppo ulteriore tra Grecia e Libia, confermiamo il periodo simil-autunnale causato da questo ciclone anche sul nostro Sud con piogge, vento e massime di 24-25°C in Sicilia e Calabria. Il completo passaggio da ciclone extratropicale ad Uragano Mediterraneo dovrebbe avvenire venerdì davanti alle coste della Cirenaica, e ciò potrebbe causare nei prossimi giorni un rinforzo dei venti con locali mareggiate e possibili nubifragi anche sulle nostre regioni ioniche.

Insomma l’Europa, come l’Italia, ci sorprenderanno fino a metà mese; in seguito le proiezioni meteo vedono il ritorno delle perturbazioni atlantiche sul Nord Europa e la rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo. In sintesi, sole e caldo al Centro-Nord fino a metà mese, salvo qualche passaggio nuvoloso dal 13 settembre, tempo instabile invece tra Calabria e Sicilia fino a sabato poi ritorno dell’alta pressione, con lo spostamento del previsto Uragano Mediterraneo verso Creta e Cipro.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 7. Al nord: bel tempo. Al centro: bel tempo. Al sud: piogge e temporali specie sui settori ionici siciliani e calabresi, poi anche in Basilicata e rari su Puglia e rilievi campani; ventoso.

Venerdì 8. Al nord: bel tempo. Al centro: bel tempo. Al sud: veloci rovesci su Cilento, Pollino, Calabria e Sicilia.

Sabato 9. Al nord: bel tempo. Al centro: bel tempo. Al sud: temporali residui su Calabria e Sicilia poi sole.

Tendenza: sole e caldo fino a metà mese, salvo veloci passaggi nuvolosi al Nord la prossima settimana.