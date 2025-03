Settimo torneo High School Game, su Wicontest talk quiz su 'educazione ambientale'

In diretta sull'app la sfida interattiva per la salvaguardia del pianeta

Migliaia di studenti di tutta Italia si sfideranno oggi alle ore 16 nel settimo torneo settimanale di High School Game: un Talk Quiz gratuito dedicato alla "Educazione Ambientale", trasmesso in diretta sull’App Wicontest. Un’occasione per gli studenti delle scuole superiori italiane di confrontarsi su un tema fondamentale per il loro futuro e per acquisire maggiore consapevolezza su come le loro azioni possano contribuire alla tutela dell’ambiente. Il Talk Quiz vedrà la partecipazione di esperti di rilievo impegnati attivamente nella tutela ambientale, che offriranno ai ragazzi consigli e spunti concreti su come ridurre il proprio impatto sulla natura che li circonda, affrontare i rischi legati all’inquinamento e promuovere comportamenti più responsabili.

Saranno presenti: Ennio Tasciotti, direttore del comitato scientifico della Onlus Plastic Free, che analizzerà l’emergenza legata all’inquinamento da plastica e l’importanza della prevenzione; Matteo Cimitan, referente Onlus Plastic Free per la provincia di Modena, che illustrerà strategie concrete per ridurre l’inquinamento e proteggere gli ecosistemi; Alfonso Pecoraro Scanio, presidente fondazione Univerde, per approfondire il ruolo della transizione ecologica. Ideato e promosso da Planet Multimedia, il concorso didattico nazionale gratuito High School Game (www.highschoolgame.it), prosegue dunque il suo percorso educativo basato su metodologie innovative, quali la gamification e l’apprendimento interattivo. Una sfida all’ultima risposta dove i ragazzi potranno cimentarsi nelle “Battle Quiz” - ovvero uno contro uno, nelle quali ogni studente potrà sfidare i compagni di classe, di scuola o studenti di tutta Italia, scegliendo il proprio avversario o affidandosi al caso – oppure nei “Global Quiz”, ovvero uno contro tutti, nei quali ogni studente risponderà ad un quiz dopo aver visionato un video formativo, disponibile grazie alla media partnership con Rai Cinema Channel. Entrambe le sfide possono essere effettuate in qualsiasi momento della settimana.

Le classi con il miglior punteggio di ogni provincia potranno accedere alla Finale Nazionale Live, che si terrà a Civitavecchia il 18 e 19 maggio 2025, a bordo della nave ammiraglia di Grimaldi Lines, dove centinaia di studenti provenienti da tutta Italia si contenderanno l’ambìto trofeo: un viaggio di 3 giorni a Barcellona, a bordo della nave Cruise Grimaldi Lines, per tutta la classe e il docente accompagnatore. Tra i principali partner dell’edizione 2025: Grimaldi Lines (Main Partner), Università Vanvitelli, Lumsa e Laba di Firenze (Educational Partner), Sport e Salute, ministero della Cultura, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fondazione Univerde (Enti Patrocinanti). Collaborano inoltre come Content & Topic Partner: Polizia Stradale di Milano, Plastic Free, Fare x Bene Onlus, Sport & Smile, Cittadinanza Attiva, Associazione Familiari e Vittime della Strada, Centro Nazionale Contro il Bullismo Bulli Stop, Opes, Its Academy Angelo Rizzoli.