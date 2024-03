Shalabayeva, Cassazione: ''Anomalie in gestione vicenda, non dimostrata insussistenza sequestro persona''

''Vero punto critico della tenuta logica della sentenza impugnata risiede nel fatto che la dimostrazione della condotta decettiva tenuta ostinatamente dalla Shalabayeva, secondo l'assunto della Corte di merito, non dimostra, tuttavia, l'insussistenza del reato di sequestro di persona ascritto agli imputati’’. E’ quanto si legge nelle motivazioni della sentenza, depositate oggi, con cui i giudici della Cassazione lo scorso ottobre hanno annullato le assoluzioni di Renato Cortese, Maurizio Improta, Francesco Stampacchia, Luca Armeni e Vincenzo Tramma nel processo sull'espulsione di Alma Shalabayeva e di sua figlia Alua avvenuta a Roma dieci anni fa, nel 2013. Una sentenza con la quale i supremi giudici della Quinta Sezione Penale avevano accolto il ricorso della procura generale di Perugia, come sollecitato dalla procura generale della Cassazione, e disposto un nuovo processo davanti alla Corte di Appello di Firenze. In secondo grado, il 9 giugno 2022, i giudici perugini avevano assolto tutti gli imputati “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di sequestro di persona, ribaltando il verdetto di primo grado che li aveva condannati.

''L'impasse logico in cui è caduta la sentenza’’ pronunciata dalla Corte di Appello ''è stato quello, una volta ritenuta l'inattendibilità delle deposizioni testimoniali della Shalabayeva, dei suoi familiari e conviventi, nonché dei suoi legali, di ritenere, in tal modo, definitivamente confutata la tesi accusatoria accolta dal primo Giudice; in realtà – scrivono i supremi giudici - la sentenza impugnata non è riuscita in alcun modo a spiegare in che modo la scelta difensiva della Shalabayeva di non ammettere la sua reale identità abbia determinato le anomalie oggettivamente emerse nella gestione della vicenda, tra le righe della motivazione ammesse anche dalla Corte di merito, posto che ben chiara, sin dall'inizio delle operazioni era l'identità della donna’’.

In un altro passaggio della sentenza, si sottolinea: ‘’che organi istituzionali di uno Stato, anche nel contesto di una democrazia parlamentare, possano concludere accordi di tipo riservato con funzionari esponenti di organismi e/o settori di altri Stati, e, come tali, non istituzionalmente ostensibili né manifestabili alla pubblica opinione, appare di tutta evidenza. Le tipologie possibili dell'agire, da parte di settori istituzionali, anche attraverso canali riservati e quali che ne siano le modalità, appartengono alla sfera di scelte, appunto, di tipo esclusivamente politico, la cui discrezionalità certamente non è sindacabile in sede giurisdizionale. Diverso, ovviamente – scrivono i giudici nelle 21 pagine di motivazione - rispetto a tale piano puramente discrezionale, valutabile solo nell'ottica di una responsabilità politica, si colloca quello della possibilità che, in esecuzione ed attuazione di tali scelte, coloro che sono chiamati a realizzarle in concreto, attuando le superiori direttive, possano scegliere delle modalità operative suscettibili di integrare fatti penalmente rilevanti; l'esecuzione di condotte penalmente illecite, ovviamente, non può essere scriminata né qiustificata dalla scelta politica discrezionale ed insindacabile, se non a livello politico, appunto, che costituisce il motivo della condotta stessa’’.

‘’Il che significa che, nel caso di specie, al di fuori di elementi dimostrativi del concorso di un ‘terzo livello’, nei reati ascritti agli imputati, l'individuazione della ipotizzabile scelta politica e degli accordi a monte tra alti livelli istituzionali di differenti paesi (lo Stato italiano e lo Stato kazako), non appare affatto dirimente e decisiva nell'ottica di considerare la rilevanza penale dell'agire degli imputati. In tal senso, quindi, la motivazione della Corte di merito, sul punto, si appalesa come illogica ed avulsa da corretti criteri ricostruttivi’’, si sottolinea nelle motivazioni depositate dalla Cassazione.

‘’In realtà, quindi, anche a prescindere dalla circostanza relativa alla falsità o meno del passaporto diplomatico della Repubblica Centrafricana, elemento ripetutamente utilizzato in motivazione dalla sentenza impugnata, emergono evidenti ben altre circostanze che la Corte di merito avrebbe dovuto considerare per valutare la condotta degli imputati – concludono i giudici della Cassazione -la contrazione dei tempi del rimpatrio, l'immediato reperimento del vettore aereo, lo stato di trattenimento e sostanziale isolamento della Shalabayeva, dall'irruzione nell'abitazione di Casal Palocco alla partenza’’.