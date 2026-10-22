Sheglam: "In 2000 negozi in Italia entro il 2027"

Continua la scalata di Sheglam nel mercato italiano. Il brand di cosmetica punta ad espandere la sua presenza in Italia fino a raggiungere 2000 punti vendita entro il 2027. Fondato nel 2019 da Sylvia Fu, il marchio beauty è oggi presente nel Bel Paese con 60 referenze e conta di ampliare la gamma di prodotti fino ad arrivare a 167 entro la fine dell'anno. Per raccontare la propria strategia di espansione e celebrare i traguardi già raggiunti - la risposta da parte dei consumatori è stata infatti particolarmente forte - Sheglam ha organizzato un evento a Terrazza Martini a Milano.