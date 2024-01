Shoah, Bruxelles e Roma insieme per il 'Giorno della memoria'

Il 25 gennaio evento a 'Esperienza Europa - David Sassoli', Rappresentanza in Italia del Parlamento Europeo e della Commissione europea a Roma

'Bruxelles e Roma insieme per il “Giorno della memoria”', è il titolo della commemorazione delle vittime dell'Olocausto alla quale Anna Bonfrisco, componente della Delegazione per le relazioni con Israele, invita a partecipare il 25 gennaio prossimo tra le 17 e 18 presso 'Esperienza Europa - David Sassoli', Rappresentanza in Italia del Parlamento europeo e della Commissione europea a Roma.

Con la partecipazione speciale di Abramo Rossi, sottotenente “a titolo onorifico” dell’Arma dei Carabinieri, internato militare italiano sopravvissuto ai campi di internamento nazisti e ancora Antonio López-Istúriz White, presidente della Delegazione per le relazioni con Israele, Giulio Terzi Di Sant’Agata, presidente della IV Commissione politiche dell’Unione europea del Senato, Marco Patricelli, storico, Ruben Della Rocca, giornalista, Fiamma Nirenstein giornalista, fellow del Jerusalem Center for Public Affairs, Vittorio Robiati Bendaud Docente e coordinatore del Tribunale Rabbinico del Centro-Nord Italia, Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Pasquale Angelosanto coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo.