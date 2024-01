"Ieri in Europa, oggi in Palestina. Mai più dovrebbe voler dire mai più". E' quanto si legge in due manifesti, non firmati, affisi su un cavalcavia in zona Pigneto. Il paragone, nel giorno in cui si ricorda il genocidio degli ebrei da parte dei nazisti, è a quanto sta subendo la popolazione civile in Palestina dall'inizio del conflitto in Medio oriente.