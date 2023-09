Shoah, Valditara: "Al Ministero targa in memoria espulsi da scuola italiana"

"Combattiamo l'antisemitismo e il razzismo non solo oggi, ma tutto l'anno". E' quanto ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in occasione dell'inaugurazione della targa in memoria degli espulsi dalla scuola italiana, esposta nei pressi della Biblioteca del Ministero. "La memoria è l'irrinunciabile strumento per la promozione della libertà e della democrazia, i valori fondanti della nostra scuola. Non possiamo dimenticare che 85 anni fa le infami leggi razziali, approvate dal regime fascista, hanno violato diritti fondamentali che costituiscono oggi il pilastro della Costituzione italiana". "La scuola repubblicana non esclude, e non discrimina, ma pone al centro la persona, che deve avere la piena possibilità di esprimere i suoi talenti - conclude -. Ricordare è l'atto più importante che dobbiamo compiere per contrastare l'indifferenza e l'odio".