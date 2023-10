Bel tempo e caldo estivo almeno fino a sabato 14 ottobre, ma dal weekend arriva il primo cedimento di questa estate ottobrina. Da lunedì infatti arriva il ciclone Medusa che porterà l'autunno. L'alta pressione ci accompagnerà dunque fino a venerdì 13, da Nord a Sud con temperature sempre sopra la media del periodo. Ci saranno tuttavia alcune eccezioni: la possibile formazione delle prime nebbie, specie sul Triveneto, nonché di nubi sparse in Liguria e alta Toscana fa notare iLMeteo.it.

Cosa succederà poi? Le cose inizieranno a cambiare a cavallo del weekend quando una perturbazione atlantica attraverserà parte dell'Italia portando in dote un po' di pioggia e qualche temporale, prima a Nordovest da sabato e in seguito anche al Nordest e su parte del Centro (domenica 15 ottobre) con qualche disturbo in arrivo entro sera pure su alcuni angoli del Sud.

Assisteremo così anche a un primo e deciso calo termico, a carico delle regioni centro-settentrionali. Pochi saranno invece i cambiamenti al Sud dove l'alta pressione continuerà a dispensare un caldo bel tempo, ma sarà solo questione di tempo.