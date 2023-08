Sicurezza, Molteni: "Furti? Si combattono potenziando organici forze polizia"

"Lo ha annunciato il Ministro Piantedosi, lo ha ribadito il Presidente del Consiglio, siamo al lavoro per presentare un pacchetto sicurezza che contribuisca alla tenuta del senso di comunità, allo sviluppo del Paese, alla sua crescita. E per farlo è necessario da una parte dare una stretta importante sul tema delle espulsioni e dei rimpatri degli immigrati irregolari presenti sul territorio e socialmente pericolosi, dall'altra potenziare gli organici delle forze dell'ordine". Lo dice all'Adnkronos il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, spiegando come "Il tema dei furti, da quelli negli appartamenti fino ai borseggi in strada, è un tema generale che si lega indissolubilmente al decreto sicurezza da un lato e al potenziamento degli organici delle forze di polizia dall'altro".

"Stiamo mettendo in campo un pacchetto sicurezza che dia una stretta importante sul tema delle espulsioni e dei rimpatri degli immigrati irregolari presenti sul territorio e socialmente pericolosi, partendo da quello che si è verificato a Rovereto - sottolinea - dove io sono andato. C'è un tema legato all'immigrazione e alla capacità del Paese di espellere l'immigrato irregolare pericoloso presente sul territorio, implementando anche i centri permanenti per il rimpatrio. Poi c'è il tema della sicurezza, per me la precondizione per lo sviluppo di un territorio, per la crescita del Paese, che garantisce la tenuta del senso di comunità, della coesione sociale. Questo governo, con la legge di bilancio dello scorso anno, mettendo 100milioni all'anno per 10 anni, si è avviato su un percorso di potenziamento degli organici, di assunzioni straordinarie".

"Il comparto sicurezza del Paese ha avuto negli anni passati, soprattutto per colpa di governi di sinistra, dei tagli lineari al comparto di sicurezza, si è fatta della macelleria sociale sulle forze di Polizia - continua Molteni - le spending review hanno rappresentano un indebolimento delle forze ordine, la legge Madia è stata una sciagura per il comparto sicurezza, perché ha tagliato diecimila uomini tra poliziotti e carabinieri. Questo governo vuole andare nella direzione opposta, considerare la sicurezza non un costo ma un investimento. La legge di bilancio diventa allora lo strumento per affrontare alcune partite fondamentali, tra cui il potenziamento degli organici delle forze di polizia, perché siano all'altezza delle sfide della criminalità: nel caso specifico, per contrastare i furti serve la prevenzione e, quindi, le pattuglie sul territorio".

(di Silvia Mancinelli)