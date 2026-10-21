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Garattini: "Alcol cancerogeno. Un bicchiere di vino al giorno non è privo di rischi"

L'intervento del ricercatore sulla cancerogenicità dell’alcol. È importante diffondere consapevolezza per limitare i rischi

Silvio Garattini - fotogramma/ipa
Silvio Garattini - fotogramma/ipa
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21 ottobre 2026 | 15.17
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Silvio Garattini torna a parlare del rischio cancro legato all'assunzione di alcol. Il fondatore e presidente dell’Istituto Mario Negri, in un intervento pubblicato sul 'Fatto Quotidiano', ha criticato l’idea diffusa secondo cui il consumo ridotto di alcol sia innocuo per la salute. La cancerogenicità dell’alcol, infatti, è riconosciuta dalla comunità scientifica e anche un consumo contenuto non sarebbe privo di rischi.

Lo scienziato 97enne sottolinea che ridurre le quantità consumate non equivale a eliminare completamente il rischio. Le bevande alcoliche, inoltre, si distinguono per la loro gradazione: la birra contiene generalmente il 4-5% di alcol, il vino circa il 12-15%, mentre i liquori possono raggiungere gradazioni intorno al 40%. Per il ricercatore, inoltre, il tema dell’alcol affonda le sue radici nella tradizione, nella cultura e nella convivialità. Durante una cena tra amici, è considerato normale bere un bicchiere di troppo e fare uno strappo alla regola, ignorando però i possibili effetti sulla salute. Garattini lancia quindi un appello: informare i cittadini sui rischi associati al consumo di alcol è fondamentale per spingerli a scelte più consapevoli.

Il ricercatore, a proposito del tempo, richiama l’attenzione sulla differenza tra la comunicazione dei rischi legati all’alcol e quella al tabacco. Sulle confezioni di sigarette, infatti, sono presenti delle avvertenze esplicite. Al contrario, delle bottiglie di alcool che non presentano informazioni chiare e visibili sui rischi della salute. In questo senso, il medico cita la Nuova Zelanda, dove le bottiglie di vino riportano messaggi sui possibili danni alla salute. Delle avvertenze più efficaci, secondo Garattini, potrebbero contribuire ad acquisire consapevolezza e a contrastare, una volta per tutte, l’idea che un consumo moderato di alcool sia necessariamente innocuo.

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