Sindaca Di Maio: "Oasi Gabbianello progetto fondamentale per tutela biodiversità"

“Questo progetto è fondamentale per noi, importantissimo, perché ci ha permesso di rigenerare e riqualificare un’oasi di grande rilevanza naturalistica e per la biodiversità. È un’oasi che nasce in pratica con il Lago di Bilancino, nei primi anni Duemila. È un’area protetta, riconosciuta, che però nel tempo aveva subito grosse criticità a causa dei periodi siccitosi e dei sedimenti che hanno riempito i laghetti. Quindi aveva bisogno davvero di una ristrutturazione importante per poter funzionare nuovamente come area di biodiversità. L’intervento che abbiamo fatto grazie al Gruppo Sanpellegrino dimostra innanzitutto un lavoro di sinergia importante con il privato e con gli enti di ricerca, che è già questo un grande traguardo, una grande cosa”. Così la sindaca di Barberino di Mugello Sara Di Maio alla presentazione del progetto di riqualificazione dell'Oasi di Gabbianello, sulle sponde del Lago di Bilancino, nel Mugello.

L’intervento, sostenuto da Acqua Panna, brand del Gruppo Sanpellegrino, con un investimento di oltre 2 milioni di euro, ha consentito di ampliare del 28% le zone umide, migliorare la gestione delle risorse idriche e realizzare un nuovo percorso educativo accessibile anche a persone cieche e ipovedenti.