L'artista Marsali ha definito "una delle emozioni più forti della mia vita" il momento in cui ha cantato 'Parte del tuo mondo', brano tratto dal film d'animazione Disney 'La sirenetta', per una bambina malata di cancro in isolamento all'Ospedale Regina Margherita di Torino. La piccola paziente ha ascoltato l'esibizione attraverso un interfono e ha visto l'artista da una parete di vetro: Marsali si commuove cantando gli ultimi versi. Il video, condiviso sui social dall'artista e da Canzoni al Telefono (che ha promosso l'iniziativa), è stato commentato anche da Simona Patitucci, voce originale di Ariel che interpreta il brano nel film: "Hai fatto una cosa bellissima".