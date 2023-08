Sla, a Pistoia sfilata di abiti sposa per aiutare pazienti e famiglie

L'evento per sostenere le attività della Sezione territoriale nel fornire terapie fisioterapiche domiciliari e supporto per le famiglie con Sla si terrà il 17 settembre in occasione della Giornata nazionale

In occasione della Giornata nazionale della Sla, a Pistoia sfilano gli abiti da sposa per aiutare i pazienti con Sclerosi laterale amiotrofica e le loro famiglie. Con una piccola donazione – si legge in una nota di Aisla - sarà possibile avere un abito da sogno e aiutare le famiglie con Sla del territorio. L'azienda storica Dante Tessuti di Prato ha infatti donato 30 abiti da sposa alla Sezione Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica) di Pistoia, guidata da Daniela Morandi. Obiettivo dell’iniziativa: sostenere le attività della Sezione territoriale nel fornire terapie fisioterapiche domiciliari e supporto per le famiglie con Sla.

Per una donna la scelta dell'abito da sposa rappresenta un momento di grande importanza nella vita di una coppia. Tuttavia, in un periodo storico così difficile, tale acquisto può essere un lusso al di fuori delle possibilità di molti. Ecco perché questa opportunità diventa un vero e proprio atto d'amore: con una donazione di 400 euro è possibile avere un abito da sogno e, allo stesso tempo, aiutare una persona con Sclerosi laterale amiotrofica. Da questa idea è nata la 'Sfilata sul Pentagramma', evento che si terrà il 17 settembre – in occasione della XVI Giornata nazionale Sla - presso il Giardino d'autore del Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni a Pistoia. La Giornata nazionale, istituita nel 2007 da Aisla - prosegue la nota - ricorda il primo sit-in dei malati di Sla in Piazza Bocca della Verità a Roma, avvenuto il 18 settembre 2006. Da allora, ogni anno, Aisla promuove diverse iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità sulle necessità di cura e assistenza per le persone con Sla.

La sfilata - iniziativa che gode del patrocinio del Comune di Pistoia - sarà aperta a tutti con ingresso gratuito e vedrà in passerella le modelle Matilde Mucci, Virginia De Luca, Denise Luongo, Elisa Niccoli, Irene Barni, Martina Lucchesi, Sofia Giovannelli Ballerina e Sara Frediani. Durante la serata si darà spazio anche a nuovi talenti, come le cantanti e modelle Giulia Colzi, Mirea Berti, Caterina Calieri, Sofia Ercolini e Rebecca Vestrini. Infine, tra gli ospiti, Adriano Mariotti, il campione dei campioni di "Don't forget the Lyricas"; Eki, vincitore della terza edizione di "All together now"; e la talentuosa violinista Francesca Cavicchi.