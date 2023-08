Un danno erariale da 928mila euro è stato contestato dalla Corte dei Conti della Campania al presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Un invito a dedurre è stato notificato al governatore in relazione all'acquisto massiccio degli attestati digitali di vaccinazione anti Covid, le smart card, la cui distribuzione venne poi sospesa.

"L'invito a dedurre non è una condanna ma semplicemente un atto dovuto per accertare la responsabilità di un danno erariale certo", sottolinea all'Adnkronos Antonio Giuseppone, procuratore regionale per la Campania della Corte dei Conti.