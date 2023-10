Snami, Testa: "Raddoppiate le richieste per il concorso triennale in Medicina generale"

"Il gran numero di richieste per il concorso triennale in Medicina generale, quasi raddoppiate rispetto ai posti disponibili, dimostrano che" c'è un cambio di rotta, "un'inversione del trend". Lo dichiara in una nota Angelo Testa, presidente nazionale Snami, Sindacato nazionale autonomo medici italiani.

"L'inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti è abbastanza clamorosa, considerando le borse perse nell'altro concorso Ssn sulle specializzazioni mediche - aggiunge Federico Di Renzo, addetto stampa nazionale Snami - ma dobbiamo puntare su una formazione di qualità con titolo di specializzazione universitario, il lavoro durante la formazione sia un valore aggiunto e non una sanatoria". Sottolinea Simona Autunnali, tesoriere nazionale Snami: "La speranza nei progetti di evoluzione della medicina generale proposti dal nostro sindacato - puntano ad una associazione capillare con investimenti in tecnologie digitali considerando la crescente popolazione anziana e soprattutto la crescente burocrazia, spesso inutile, che attanaglia il medico di medicina generale".

"La legge di Bilancio - conclude Testa - è fondamentale nel rispondere alle aspettative dei medici di medicina generale. Si evidenzia l'ascolto positivo da parte del ministro Schillaci e della senatrice Maria Cristina Cantù", vicepresidente della X Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), "attenti alle esigenze della categoria".