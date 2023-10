Tragedia in mare oggi 15 ottobre 2023 a Gela, in provincia di Caltanissetta dove un uomo di 54 anni è morto annegato dopo aver salvato la figlia in difficoltà tra le onde.

La vittima, originaria di Caltagirone, nel catanese, si è tuffato per aiutare la bambina ma dopo averla tratta in salvo la figlia non è più riuscito a muoversi, probabilmente per la troppa fatica affrontata. Gli uomini della capitaneria di porto lo hanno raggiunto e l'hanno portato sulla spiaggia ma le sue condizioni sono apparse subito gravi agli operatori del 118 e durante il tragitto per arrivare al locale pronto soccorso dove il 54enne è spirato.