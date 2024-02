'Sentimenti e preoccupazioni di un Paese in costante movimento' è l'evento di SocialData, spin-off di Urban Vision Spa e del gruppo SocialCom, che si terrà giovedì 1 febbraio dalle 9 alle 13.30 nella Sala Zuccari del Senato della Repubblica. Come sta cambiando la nostra società? Quali sono le preoccupazioni, i sentimenti e le speranze degli italiani? SocialData presenterà l’analisi 'La società italiana raccontata dalle conversazioni web e social. Analisi, dati e statistiche di una Nazione in costante movimento' che sarà commentata insieme a Paolo Mieli. Il dibattito si estenderà poi in panel dinamici che esploreranno l'impatto dei social media sulla politica, l'economia, e il tessuto sociale ed educativo del nostro Paese.

Luigi Di Gregorio, Docente di Comunicazione pubblica, politica e sfera digitale all’Università della Tuscia e docente Luiss; Federico Ferrazza, Direttore Wired; Davide Desario, Direttore Adnkronos; Maria Antonietta Spadorcia, vice direttore Tg2 e Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio discuteranno dei bisogni sociali nelle conversazioni social e web degli italiani. Dalle 11 Luca Ciriani, ministro per i rapporti col Parlamento; Francesco Boccia, Capogruppo PD Senato; Maria Elena Boschi, vicepresidente commissione vigilanza Rai; Paola Frassinetti, Sottosegretario al Ministero dell'istruzione e del merito; Emanuele Prisco, Sottosegretario al Ministero dell'Interno; intervistati da Francesco Giorgino, Direttore Ufficio Studi Rai, discuteranno di ”come si innesca il dibattito politico sui social? La polarizzazione delle opinioni nelle conversazioni social degli italiani”.

Alle 12.30 il focus “Gli italiani e il made in Italy nelle conversazioni social” con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Le conclusioni saranno affidate al Presidente del Senato Ignazio La Russa. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social @SocialDataltalia.