Sogei, amministratore delegato Cannarsa indagato a Roma: in corso perquisizioni

E' indagato per tentato peculato. Perquisizioni della Guardia di Finanza presso l'abitazione e gli uffici di Cannarsa

L’amministratore delegato di Sogei Cristiano Cannarsa è indagato per tentato peculato nell’ambito della maxindagine della procura di Roma che nei mesi scorsi ha portato all’arresto dell’ex ad Paolino Iorio, finito in carcere per corruzione mentre intascava una tangente da 15 mila euro da un imprenditore. A quanto si apprende la Guardia di Finanza sta effettuando perquisizioni presso l’abitazione e gli uffici di Cannarsa. A coordinare il pm Lorenzo Del Giudice.