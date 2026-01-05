Sold out per il 25esima edizione della 'Befana In... Polizia'

Da 25 anni insieme con lo stesso spirito di vicinanza e solidarietà nei confronti delle donne e degli uomini in divisa e delle loro famiglie. La 'Befana In... Polizia', manifestazione fondata nel 1999 dal superpoliziotto Aniello Russo, quest'anno sarà organizzata dall'Aps Acah (All Cops Are Heroes) con il supporto dell'Aps Love Cup e porterà appieno il suo messaggio di sostegno alle forze dell'ordine, la mission con cui è nata. Quest'anno sarà dedicata alla memoria del dirigente superiore tecnico della Polizia di Stato, Annunziato Sasso.

Alla manifestazione saranno presenti, il questore di Roma, Roberto Massucci, per portare un messaggio di coraggio e speranza ai corpi di polizia, ogni giorno a rischio per proteggere i cittadini, l'assessore della Regione Lazio al Personale, Polizia Locale, Enti Locali Sicurezza Urbana ed Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti, una delegazione della segreteria provinciale del Siap Polizia di Roma.

Oggi sono Francesco Paolo Russo con la collaborazione di Alex Bucci rispettivamente presidente delle Aps Acah e Love Cup, Silvio Savini e Roberta Gastaldi che portano avanti con orgoglio l'evento benefico. L'evento si svolgerà a Roma nella cornice del Th Roma Carpegna Palace in via Aurelia, 481, a partire dalle ore 10.30, con apertura del teatro alle ore 10.

“Per questa edizione speciale - sottolinea Russo - tanto spazio dedicato agli spettacoli per bambini e ragazzi”, grazie a Tina Angrisani, Jano Di Gennaro ed Elisa Forte della compagnia teatrale 'Bolle Spaziali', che metteranno in scena lo spettacolo, per bambini, dell’anno 'Miss Befana'. A condurre la manifestazione e a presentare gli ospiti l'eclettica Silvia Tocci, anche quest'anno ci farà scatenare Paolo Pasquali al secolo il Doctor Vintage, grande protagonista delle nottate romane con il dj Lamal Tacat, Special Guest Franco Oppini e Stefano Masciarelli, sul palco si alterneranno molti importanti artisti della scena nazionale, tra i quali: Fabrizio Gaetani, Gianluca Giugliarelli, Marco Passiglia, Marko Tana, Alessandro Serra, Magico Alivernini e Le Over Dance e una esibizione di Judo e Karate delle Fiamme Oro, con i atleti medagliati ai mondiali ed europei Augusto Meloni e Luigi Centracchio, Giuseppe Panagia, Guido Polsinelli e Vincenzo Pappalardo, oltre altre incredibili sorprese che solo i presenti potranno vedere svelate.

Fra gli ospiti anche Irma Testa, atleta delle Fiamme Oro, bronzo Olimpico a Tokio, insieme con altri atleti plurimedagliati del Tiro a Volo e Tiro a Segno, Elsa Caputo, Marco Sablone, Simone Lorenzo Prosperi, Valerio Palmucci e Damiana Paolacci. Alla fine degli spettacoli, il momento clou per i più piccoli: MaPi la Befana donerà a tutti i bambini presenti dolci, tanti giocattoli, molte altre sorprese e tanta fortuna!