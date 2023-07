Il sole detta legge da domani in un quadro meteo che sull'Italia, secondo le previsioni, porterà al caldo record nella prossima settimana, con temperature da primato ben oltre i 40 gradi. Tutto merito, o colpa, dell'anticiclone Cerbero che - come il cane a 3 teste descritto da Dante nella sua Divina Commedia - inciderà in modo diverso tre zone d’Italia dalla prossima settimana: la prima zona è quella del Sud e delle Isole Maggiori; la seconda zona è rappresentata dall’Italia centrale, soprattutto la fascia tirrenica; la terza zona è il Nord.

Leggi anche Caldo africano in arrivo, sabato tre città da bollino arancione

E' in arrivo la "bolla rovente" in risalita dal Nord Africa. Nel cuore pulsante dell'anticiclone si registrano valori di circa 28-32°C alla quota isobarica di 850 hPa (circa 1550 metri d'altezza); solitamente viene presa la misura a questa quota in quanto le masse d'aria sono libere di muoversi nell'atmosfera conservando le loro caratteristiche senza subire condizionamenti esterni (dal mare, dalle montagne etc.).

Tutto questo, come evidenzia ilmeteo.it, avrà delle conseguenze importanti sull'Italia e si tradurrà in una fase climatica anomala: oltre all'estrema stabilità, con tanto sole e assenza di precipitazioni significative, sono previsti picchi massimi di temperatura fino a 34-36°C sulle pianure del Nord, oltre i 36°C e al Centro, e addirittura fin sopra i 40°C sulle due Isole Maggiori.

Verosimilmente la giornata più rovente sarà quella di mercoledì 12 Luglio quando in alcune località della Sardegna potrebbero addirittura toccarsi i 47-48°C. Record assoluto di temperatura massima in Italia è attualmente di 48,8°C, registrato nell'agosto 2021 in provincia di Siracusa; insomma, si rischia di battere un valore ritenuto quasi inarrivabile solo fino a pochi anni fa.

Queste condizioni meteo-climatiche potrebbero accompagnarci almeno fino alla metà di Luglio, per una sorta di blocco anticiclonico con l'alta pressione ben piantata sull'Europa centro-meridionale. Solamente al Nord, nella seconda parte della settimana, qualche temporale potrebbe riuscire a bucare l'alta pressione; ma su questo avremo modo di aggiornarvi nei prossimi giorni.