Solidarietà, firmato protocollo d’intesa tra Uildm e Unpli

Un accordo per diffondere la cultura della solidarietà. È l’obiettivo con cui Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) e Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che impegna le due realtà nel sostegno reciproco e nella condivisione di percorsi comuni. Il documento è stato firmato oggi a Padova nella sede della direzione nazionale Uildm, alla presenza dei due presidenti nazionali: Marco Rasconi (Uildm) e Antonino La Spina (Unpli), in occasione della Giornata Nazionale Uildm 2023 che si svolge dal 9 al 15 ottobre.

La collaborazione, fra gli altri punti, prevede l’attivazione di un lavoro di rete tra le due associazioni, presenti capillarmente sul territorio italiano, e l’avvio di progettualità condivise. "Le persone sono il nostro valore sociale. Abbiamo a cuore il benessere di ciascuno, la possibilità di dare voce a tutti, di autodeterminarci e decidere come vivere. Perché la disabilità non è un limite, ma un’opportunità per crescere insieme, dentro la comunità. Crediamo fortemente che l’avvio della collaborazione con Unpli possa rafforzare questa idea e dare nuova linfa ai progetti che metteremo in campo", dichiara Marco Rasconi.

"Crediamo fermamente nella piena e convinta solidarietà, un valore costantemente declinato dalla rete delle Pro Loco Unpli che operano in oltre 6.200 Comuni. Sposiamo con convinzione, pertanto, l’azione avviata da Uildm con la certezza che questo accordo ci consentirà di compiere un percorso comune su molti temi, a partire dalla collaborazione negli eventi e nelle campagne di sensibilizzazione. Allo stesso tempo profonderemo il massimo impegno nella promozione della piena inclusione sociale lavorando insieme, ad esempio, per garantire la piena accessibilità alle iniziative culturali e turistiche, fornendo un concreto contributo all’incessante lavoro svolto su queste tematiche dal presidente di Uildm, Marco Rasconi", aggiunge Antonino La Spina. Uildm e Unpli si impegnano, inoltre, per l’inclusione sociale e la partecipazione attiva della comunità nel territorio di appartenenza; prevista anche la collaborazione in eventi, campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi.