Erano cadute nel torrente vicino al ghiacciaio Fellaria, a Lanzada, in Alta Val Malenco

Sono state ritrovate morte questa mattina le due donne che ieri, nel tentativo di salvare il loro cane, erano cadute in un torrente vicino al ghiacciaio Fellaria, a Lanzada (Sondrio) in Alta Val Malenco. Sono in corso - fa sapere il Soccorso alpino - le operazioni di recupero da parte dei tecnici della VII delegazione Valtellina - Valchiavenna.