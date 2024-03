"La paura è stata tanta ma per fortuna non mi hanno fatto male"

Mentre era in auto in via della Farnesina, a Roma ieri pomeriggio, in due a bordo di uno scooter l'hanno avvicinata e le hanno sfilato un orologio di valore dal polso per poi fuggire. Vittima del furto è stata Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis.

"La paura è stata tanta ma per fortuna non mi hanno fatto male", ha detto la stessa Bruganelli secondo quanto riporta il quotidiano 'Il Messaggero'. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Roma Trionfale per risalire ai responsabili.