"Ho paura, le mie bambine sono scomparse. Sono sveglissime, perché la vita purtroppo le ha temprate, ma sono piccole e belle. Sono passati troppi giorni e la cosa anomala è che ad oggi non si siano fatte ancora sentire". A parlare all'Adnkronos è Sara Serafino, mamma di Camilla e Linda, le sorelline di 13 e 14 anni scomparse il 16 ottobre da una casa famiglia di Viterbo.

"Dopo un iter travagliato, una separazione burrascosa tra me e il padre, il Tribunale dei Minori è intervenuto e ha deciso di togliere l'autorità genitoriale a entrambi - racconta - Sei anni dopo, le bimbe sono state affidate a mio padre, che però è morto l'8 settembre scorso. L'indomani sono state strappate dalle mani di mia mamma, già malata, e portate in questa struttura di cui a malapena so che si trova a Viterbo. Il 10 mi hanno chiamata per dirmi che stavano entrambe bene e che si trovavano in questa casa famiglia. Hanno tolto loro i telefoni e i social, le hanno private perfino degli effetti personali, impedendogli anche di venire al funerale di mio padre, per loro un papà. Avrebbero dovuto proteggerle e invece le hanno fatte scappare. Ovviamente i carabinieri sono venuti qui, a fare tutte le verifiche del caso, ma che fossero fuggite l'ho saputo solo il giorno dopo, sabato pomeriggio. E non dagli assistenti sociali, che anzi si negano anche ai legali, ma da un amico delle mie figlie. Nessuno mi ha avvertito e io non so nemmeno come e dove cercarle. Sta passando troppo tempo, mi auguro siano a casa di qualche amico che incoscientemente le sta proteggendo. Ho paura perché mi sembra strano che non si siano messe in contatto con me. Siamo legatissime, siamo sempre state insieme. Lancio un appello a tutti, perché possano aiutarmi a ritrovare le mie figlie".