Sparano a due cani con i fucili davanti a residenti e fanno sparire carcasse, denunciati

Hanno sparato più volte a due cani in strada, armati di fucile, sotto agli occhi di alcuni residenti che hanno provato a farli desistere urlando e che, a loro volta, si sono visti puntare le armi contro. E' successo ieri pomeriggio ad Ardea.

La segnalazione al 112 è arrivata da alcuni residenti di via Enotria che avrebbero riferito di alcuni colpi esplosi contro gli animali, poi non trovati e forse fatti sparire. Una volta sul posto, i carabinieri hanno trovato i due uomini ai quali hanno sequestrato per misura preventiva diverse pistole e fucili detenute legalmente per la caccia. Uno di loro avrebbe avuto le mani sporche di sangue, mentre altre tracce di sangue sarebbero state trovate a terra. I due, entrambi italiani, sono stati denunciati. (di Silvia Mancinelli)