Spionaggio, giudici Assise: ''Da Biot finalità anche politiche, favorire Stato estraneo a Nato''

‘’È indubbio che l'azione posta in essere da Biot è stata dettata da finalità anche politiche, che lo stesso si è indebitamente procurato, mediante acquisizione fotografica dei documenti contenenti le notizie segrete e riservate oggetto di contestazione, al fine preordinato di rivelare le notizie, come accaduto, con la consegna della micro Sd in cui le aveva riversate, all'agente diplomatico della Federazione Russa, chiara essendo la finalità di favorire uno Stato estraneo all'Alleanza Atlantica e, per quanto ampiamente esposto, la concreta messa in pericolo degli interessi protetti dalle norme’’. E’ quanto scrivono i giudici della prima corte di Assise di Roma nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 19 gennaio è stato condannato a 20 anni di carcere Walter Biot, il capitano di fregata, arrestato dai carabinieri del Ros il 30 marzo 2021 con l'accusa di spionaggio per aver passato documenti segreti a un funzionario russo in cambio di cinquemila euro.

Nei confronti del capitano di fregata, nell'inchiesta della pm Gianfederica Dito con Michele Prestipino, vengono contestate le accuse di spionaggio, rivelazione di notizie che per la sicurezza nazionale dovevano rimanere segrete e corruzione. Nel processo erano parti civili, tra gli altri, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero della Difesa rappresentate dall’Avvocatura dello Stato. Sempre lo scorso gennaio, la Corte militare d’Appello ha condannato Biot, detenuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, a 29 anni.

‘’La condotta di Biot – sottolineano i giudici della Corte di Assise - è stata lesiva degli interessi dell'organizzazione politica statale nelle sue strutture ed anche nei rapporti con enti sovranazionali cui lo Stato aderisce’’.