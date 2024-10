Sport, 'Ancorati nel futuro': a Ostia premiati dalla Lega navale italiana i giovani talenti

Si è tenuta nella sede della Lega Navale Italiana Sezione di Ostia la seconda edizione di “Ancorati nel futuro”, la festa dello sport della Lega Navale Italiana in cui sono stati premiati i migliori talenti sportivi del biennio 2023-24 nelle discipline della vela, della canoa e del canottaggio. Gli atleti della LNI, provenienti da tutta Italia, hanno ricevuto l’ambita ancora d’argento al merito sportivo dalle mani di numerosi testimonial del mondo del mare e dello sport, tra cui la medaglia d’oro della vela specialità Nacra 17 alle Olimpiadi di Parigi 2024, Caterina Banti e l’atleta olimpico e due volte campione mondiale di canoa canadese, Nicolae Craciun.

Protagoniste della manifestazione due eccellenze della marineria e dell’italianità nel mondo come Luna Rossa e Nave Amerigo Vespucci, con il timoniere Francesco Bruni e il comandante della più antica unità della Marina Militare ancora in servizio, il capitano di vascello Giuseppe Lai, che hanno inviato agli sportivi della Lega Navale premiati a Ostia un videomessaggio di saluto rispettivamente da Barcellona (Spagna) e da Darwin (Australia). A simboleggiare i valori della legalità, dell’inclusione e del rispetto per il mare, da sempre al centro della missione della LNI, è stata “Spyros”, una delle 21 barche a vela confiscate alla criminalità organizzata e impiegate dalla Lega Navale Italiana in attività sociali, sportive, culturali e di protezione ambientale. L’imbarcazione ha salutato gli ospiti prima dell’inizio dell’evento, spiegando le vele della legalità con l’effigie e il nome del generale dell’Arma dei Carabinieri e prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, cui è stata intitolata nell’ambito della campagna “Mare di Legalità”. Per la vela, sono stati premiati in questa edizione di “Ancorati nel futuro” la coppia del 470 misto alle Olimpiadi di Parigi, Elena Berta (Aeronautica Militare, già LNI Ostia) e Bruno Festo (LNI Mandello del Lario), nella classe 420 l’equipaggio formato da Emanuele Ciavatta e Marco Rolle (LNI Mandello del Lario), nella classe parasailing Hansa 303, Valia Galdi (LNI Chiavari-Lavagna) e Carmelo Forastieri (LNI Palermo), già premiato nel 2023, nella classe Optimist, le giovani promesse della vela Anna Chiara Merlo (LNI Mandello del Lario), Matteo Faraoni (LNI Ostia) e Sara Anzellotti (LNI Ostia). Per la canoa, ha ricevuto il riconoscimento per il secondo anno consecutivo la campionessa mondiale ed europea di paracanoa Viktorya Pistis Shablova (LNI Cagliari), mentre nella canoa velocità sono state premiate Vittoria Zanazzi (LNI Mantova), Flavia Valente (LNI Molfetta) e Sofia Gavagnin (LNI Venezia).

Per il canottaggio, nella specialità Beach Sprint, disciplina olimpica a partire da Los Angeles 2028, hanno ottenuto l’ancora d’argento della Lega Navale Italiana, Azzurra Severini e Maria Lanciano (LNI Barletta), nel canottaggio in singolo Luigi Moffa (LNI Salerno) e nel canottaggio a sedile fisso lance a 10 remi Domenica Crisafi, in rappresentanza della squadra femminile della LNI Taranto, campione d’Italia 2024. Tra le novità di quest’anno, sono stati premiati anche gli istruttori: per la canoa Marco Frau (LNI Cagliari), per la vela Paolo Mariotti (LNI Ostia) e per il canottaggio Cosimo Damiano Cascella (LNI Barletta). Si è aggiudicata il premio per i migliori risultati agonistici ottenuti nell’ultimo biennio la Sezione della Lega Navale di Mandello del Lario e tra i dirigenti della Lega Navale Italiana che hanno contributo di più nella promozione dello sport, Carola De Fazio, presidente della Lega Navale di Ostia e consigliere nazionale dell’associazione. L’evento è stato condotto dal giornalista di Rai Sport Giulio Guazzini e sono intervenuti all’evento numerose autorità regionali e locali, il Vescovo Marcelo Sánchez Sorondo, il Presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, il Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, Luciano Buonfiglio, per la Polizia di Stato il dott. Francesco Montini, per la Marina Militare l’ammiraglio di divisione Stefano Barbieri e per la Guardia Costiera il contrammiraglio Giovanni Canu. In questa occasione è stata ufficializzata la partnership tecnica tra Mizuno e la Lega Navale Italiana. Una collaborazione prestigiosa che unisce il brand specializzato nell'abbigliamento sportivo alla principale associazione italiana nell'ambito degli sport nautici