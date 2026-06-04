Sport: l'Ippodromo Snai San Siro celebra il 143esimo Derby Italiano e il Premio Presidente della Repubblica

L'Ippodromo Snai di San Siro ha ospitato una delle giornate più prestigiose della stagione ippica italiana, con il 143esimo Derby Italiano e il Premio Presidente della Repubblica. Il pubblico ha potuto assistere a corse di altissimo livello tecnico e a un ricco programma di intrattenimento. Nove corse e successi internazionali con Venetian Prince nel Derby e Best Lightning nel Premio Presidente della Repubblica, ma il vero protagonista è stato l'intero evento, che ha confermato il prestigio di Milano e di San Siro nel panorama ippico europeo. Una festa di sport, tradizione e passione capace di richiamare appassionati da tutta Italia.