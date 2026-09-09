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Bisogna chiudere lo sportello della lavatrice? Il dilemma dopo il lavaggio

Una volta terminato il processo si accumula acqua e umidità

Lavatrice - Ipa/Fotogramma
Lavatrice - Ipa/Fotogramma
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09 settembre 2026 | 16.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La lavatrice va lasciata aperta dopo il lavaggio? Una delle domande più diffuse nelle case degli italiani potrebbe aver trovato finalmente risposta. Molti, dopo aver tolto i panni al termine del ciclo della lavatrice, richiudono subito lo sportello, anche se in molti casi sarebbe meglio lasciarlo aperto.

Dopo il lavaggio infatti l'interno della lavatrice rimane infatti umido, con acqua e condensa che si posso quindi depositare soprattutto nella guarnizione dello sportello e in molte parti della lavatrice. Chiudendo subito l'umidità rimane all'interno, creando cattivi odori e, in alcuni casi, muffa.

La soluzione per evitare questo tipo di problemi, è fare in modo che l'aria arrivi all'interno della lavatrice. Non serve quindi spalancare completamente lo sportello, quando più lasciarlo 'socchiuso', consentendo un minimo di ventilazione e alla lavatrice di asciugarsi. Lo stesso vale per il cassetto del detersivo, dove l'umidità evapora più facilmente.

Bisogna inoltre fare attenzione alla guarnizione in gomma intorno all'oblò, dove può raccogliersi acqua e detersivo, e che è consigliabile asciugare con un panno una volta terminato il lavaggio. In sintesi, la scelta migliore è quella di lasciare lo sportello della lavatrice socchiuso per alcuni minuti.

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sportello lavatrice lavatrice
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